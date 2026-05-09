Programa para la Convivencia Democrática y la Paz identifica «nudos críticos» que afectan a la sociedad

CARACAS.- El coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas, informó que la instancia escuchó a diferentes sectores de la sociedad durante los primeros 100 días de trabajo e identificaron «9 nudos críticos» que preocupan a la ciudadanía en general.

Los elementos detectados son:

Justicia: fallas en el sistema penal y criminalización de la pobreza.

Economía: ingresos y restricciones impuestas por medidas coercitivas unilaterales.

Servicios públicos: salud, educación, electricidad.

Ecosistema comunicacional: polarización y lenguaje de odio.

Migración: causas y consecuencias.

Modelo de desarrollo con limitaciones en la inclusión.

Institucionalidad desafiada y debilitada.

Campo político: diversas narrativas del conflicto que contribuyen a una falta de acuerdo en ejes fundamentales.

Amenazas para el fortalecimiento de la soberanía nacional.

Unión Radio