Programa para la Convivencia Democrática y la Paz identifica «nudos críticos» que afectan a la sociedad

Foto: coordinador del Programa para Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas / Prensa presidencial

CARACAS.- El coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas, informó que la instancia escuchó a diferentes sectores de la sociedad durante los primeros 100 días de trabajo e identificaron «9 nudos críticos» que preocupan a la ciudadanía en general.

Los elementos detectados son:

  • Justicia: fallas en el sistema penal y criminalización de la pobreza.
  • Economía: ingresos y restricciones impuestas por medidas coercitivas unilaterales.
  • Servicios públicos: salud, educación, electricidad.
  • Ecosistema comunicacional: polarización y lenguaje de odio.
  • Migración: causas y consecuencias.
  • Modelo de desarrollo con limitaciones en la inclusión.
  • Institucionalidad desafiada y debilitada.
  • Campo político: diversas narrativas del conflicto que contribuyen a una falta de acuerdo en ejes fundamentales.
  • Amenazas para el fortalecimiento de la soberanía nacional.

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