Programa para la Convivencia Democrática y la Paz identifica «nudos críticos» que afectan a la sociedad

CARACAS.- El coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas, informó que la instancia escuchó a diferentes sectores de la sociedad durante los primeros 100 días de trabajo e identificaron «9 nudos críticos» que preocupan a la ciudadanía en general.
Los elementos detectados son:
- Justicia: fallas en el sistema penal y criminalización de la pobreza.
- Economía: ingresos y restricciones impuestas por medidas coercitivas unilaterales.
- Servicios públicos: salud, educación, electricidad.
- Ecosistema comunicacional: polarización y lenguaje de odio.
- Migración: causas y consecuencias.
- Modelo de desarrollo con limitaciones en la inclusión.
- Institucionalidad desafiada y debilitada.
- Campo político: diversas narrativas del conflicto que contribuyen a una falta de acuerdo en ejes fundamentales.
- Amenazas para el fortalecimiento de la soberanía nacional.
Unión Radio