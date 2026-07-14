Activan salas adicionales de embarque y desembarque en el aeropuerto de Valencia

CARACAS.- El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, anunció la activación de dos salas de embarque y desembarque en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena para atender la contingencia, luego de la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Indicó que las salas están dispuestas para más de 300 personas y destacó que después que ocurrió el doble terremoto se contabilizan más de 700 vuelos y se han movilizado más de 61.000 pasajeros.

“Pasamos de 200 personas en la sala de embarque a más de 1.050 hoy ya operativa. Esta sala donde estamos va a estar operativa, con aire acondicionado, wifi gratis, tecnología, refrigerios, servicios, en fin, todo lo que se requiere en una sala de 370 personas para poder ser embarcadas. De 100 pasajeros diarios que se atendían, a los casi 3.000 diarios que se atienden», detalló el mandatario regional.

Aseguró que hasta el momento han llegado al país 14 vuelos humanitarios con más de 1.200 personas y más de 260.000 kilos de carga humanitaria.

“Sí creo que es un aeropuerto que debemos activar permanentemente para poder utilizar al centro del país como hub para que pueda viajar, y le puedo garantizar a cualquier vector aéreo, línea aérea, que este mercado da para que la ruta sea rentable», añadió Lacava.

Unión Radio