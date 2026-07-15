Inameh prevé cielos nublados y lluvias en varias zonas del país este miércoles

CARACAS.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estima la formación de mantos nubosos, asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica en algunas zonas del país durante este miércoles.

De acuerdo con el pronóstico, este 15 de julio se esperan precipitaciones en localidades al oeste de Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

El Inameh indicó que se observa nubosidad estratiforme con posibles lloviznas dispersas al sur de Delta Amacuro, sur de Monagas y al norte de la Guayana Esequiba. Asimismo, no se descartan lloviznas dispersas al este de Sucre, Miranda y Falcón.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio