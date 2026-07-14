Entregarán 200 apartamentos utilizados por diputados a la AN a afectados por los terremotos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer que 200 apartamentos que fueron destinados a diputados del ciclo parlamentario 2021-2025, serán entregados por el gobierno a personas que quedaron sin hogar a consecuencia del doble sismo del 24 de junio.

«En esa oportunidad se dispuso un grupo de apartamentos en Fuerte Tiuna para que los diputados, sobre todo los que vienen del interior, pudieran tener un sitio para estar, para pernoctar en la ciudad de Caracas», precisó Rodríguez.

La declaración la hizo durante la sesión ordinaria de la AN, que se realizó este martes en los espacios de La Carlota debido a los daños sufridos por la estructura del Palacio Federal Legislativo por los sismos.

La máxima autoridad del Parlamento reveló que fue decisión de los propios diputados que tenían esos apartamentos, cederlos para que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez pudiera entregar los primeros 200 apartamentos esta misma semana.

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