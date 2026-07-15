Delcy Rodríguez supervisó avances en trabajos de rehabilitación de la pista de Maiquetía

CARACAS.- Este martes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inspeccionó la rehabilitación de la pista principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía que se vio afectado con los fuertes sismos del pasado 24 de junio.

Acompañada del vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, instancia que está a cargo de las obras; de la vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira; del presidente del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), GB Aníbal Rafael Bellorín Pereira; así como otras autoridades aeronáuticas, la Jefa de Estado constató cada uno de los trabajos que se realizan para lograr la puesta en marcha de la pista.

Es importante destacar que la pista principal sufrió un agrietamiento severo en su capa asfáltica, lo que ha requerido el despliegue de equipos técnicos con maquinaria pesada para mitigar los daños. En ese contexto, se realizan evaluaciones de alta tecnología, instalando equipos especializados para medir todas las capacidades del terreno.

Prensa Presidencial