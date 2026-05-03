Profesores jubilados de Monagas denuncian fallas de servicios en el IPASME

CARACAS.- El presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados en el estado Monagas, Carlos Núñez, denunció fallas en la prestación de servicios en el Instituto de Prevención y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación.

«Ahí no hay servicios para ningún tipo de laboratorio, de toma de imágenes, no hay existe nada de eso. Únicamente la mera consulta», describió Núñez.

A pesar de que en la Gobernación tienen disponible el Plan Salud, el representante del gremio acotó que no se encuentra activo para los trabajadores de la educación.

«El Ejecutivo regional más de lo mismo, consulta y ninguno de los servicios de oftalmología, odontología, nada de esos servicios; toma de placas, nada», reiteró Núñez.

Desde la entidad, los jubilados llaman al Gobierno para aprobar el contrato colectivo y así reacctivar el seguro médico y otros servicios.

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