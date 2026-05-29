México impone restricción temporal a pasajeros de tres países africanos por brote de ébola

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México impuso una restricción temporal de 60 días para impedir la entrada al país a los pasajeros internacionales que hayan viajado los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo (RDC) y Sudán del Sur ante el actual brote de ébola de la zona, informó la aerolínea mexicana VivaAerobus.

En una publicación en X, la compañía explicó que autoridades sanitarias y migratorias del país norteamericano aplicaron esta medida de restricción temporal para pasajeros internacionales que no cuenten con un pasaporte mexicano o permiso de residencia vigente.

La disposición federal entró en vigor a partir de las 00:00 hora local del jueves 28 de mayo (06:00 GMT del viernes), según Viva Aerobus.

Su vigencia es de 60 días naturales y aplica a los viajeros que hayan estado en Uganda, Sudán del Sur y República Democrática del Congo, foco del actual brote de ébola que vive el continente africano.

«Te recomendamos verificar la información y requisitos de tu viaje antes de acudir al aeropuerto», señaló la aerolínea mexicana.

Por el momento, la Secretaría de Salud (SS) de México no se pronunció sobre esta medida, aunque recientemente su titular, David Kershenobich, explicó que el país estaba reforzando sus medidas de protección.

No obstante, el secretario de Salud llegó a descartar casos de ébola a nivel nacional porque el riesgo de propagación, aseguró, es «muy bajo».

En el caso de los vuelos internacionales, Kershenobich afirmó que habría controles adicionales en terminales aéreas internacionales.

Asimismo, las autoridades sanitarias recomendaron aplazar viajes provenientes de países con transmisión activa del virus hasta cuando la emergencia se dé por concluida.

Con esta restricción temporal, México da un paso más en las medidas de contención a menos de dos semanas del arranque la Copa del Mundo en el país, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la capital mexicana.

EFE