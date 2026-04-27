Presidente de Barbados recibe a la presidenta encargada Delcy Rodríguez

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue recibida la tarde de este lunes por el presidente de Barbados, Jeffrey Bostic, en la casa de gobierno de la isla caribeña.

Rodríguez arribó este domingo al Aeropuerto Internacional Grantley Adams, donde fue recibida con honores para cumplir una agenda de trabajo.

La mandataria interina viaja acompañada de una delegación, encabezada por el ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela; el ministro para el Despacho de la Presidencia, Juan Escalona; y por el viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi.

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