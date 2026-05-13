Parlamentarias piden reportar conductas impropias dentro del sistema judicial

CARACAS.- Diputadas de la Asamblea Nacional (AN) instan a la población a denunciar irregularidades en el sistema de justicia y piden no generalizar las conductas impropias.

La diputada de la fracción parlamentaria, Libertad, Nora Bracho, pidió la realización de una investigación, tras las denuncia efectuada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el caso de jueces que solicitaron dinero para otorgar amnistía.

«Yo creo no es un problema para generalizar, siempre hay gente buena y gente mala, que se haga una investigación de este tema y que pague quien tenga que pagar ante la justicia», apuntó.

Por otro lado, la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Iris Varela, instó a los ciudadanos a formular denuncias en caso de ser víctimas de algún tipo de irregularidad.

«Pueden tener confianza en venir a interponer denuncias, nosotros estamos a la orden», dijo.

Unión Radio