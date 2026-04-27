Presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con la primera ministra de Barbados Mia Mottley

SAN JUAN.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sigue este lunes en Barbados, donde junto a una comitiva del gobierno nacional sostiene reuniones bilaterales, incluyendo una con la primera ministra del país caribeño, Mia Mottley, y otra con el presidente Jeffrey Bostic.

Rodríguez llegó a la residencia oficial de la primera ministra, acompañada de su canciller Yván Gil, para sostener un encuentro privado, luego de reunirse con el presidente Bostic en la casa de gobierno de la isla, según informó VTV.

Previamente, la primera ministra Mottley había señalado en la red social X que la visita de Rodríguez es «una oportunidad de llevar a cabo discusiones de alto nivel en áreas de cooperación práctica y ampliar el desarrollo regional».

Según el canal de televisión, entre los temas a tratar en estas reuniones se incluye «el aprovechamiento de la conectividad aérea».

VTV detalló que a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la acompañan el ministro de comunicación e información, Miguel Pérez Pirela; y el de Despacho de la Presidencia, Juan Escalona.

También se encuentran los ministros de Hidrocarburos, Pesca y Acuicultura, Comercio Exterior y Turismo, así como otros altos funcionarios del gobierno venezolano y el presidente de Conviasa.

EFE