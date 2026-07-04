Inspeccionan edificios de San Jacinto, Turmero y la Urbanización El Centro de Aragua

CARACAS.- El presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés, en compañía de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y expertos del Colegio de Ingeniero participaron en las inspecciones a edificaciones en San Jacinto, Turmero y La Urbanización El Centro, tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

El experto indicó que el plan del Gobierno nacional se divide en dos fases. La primera, el rescate y acompañamiento a las victimas garantizado su alojamiento en albergues transitorios. La segunda, la revisión exhaustiva de las estructuras. “Profesionales certificados, con amplia experiencia, han revisado un poco más de 900 estructuras en Aragua, las cuales han sido calificadas mediante el método semáforo”, agregó la autoridad.

Garcés precisó que, de acuerdo a esta metodología, una etiqueta verde implica que las estructuras pueden ser ocupadas por los habitantes mientras que las calificaciones amarillas y rojas requieren estudios adicionales. La roja, en particular, implica una desocupación total por el riesgo que representa.

“Nosotros vamos a seguir trabajando acá, revisando algunas estructuras, en contacto, pero vemos un avance importante en la evaluación y clasificación de los daños. Las recomendaciones en torno a las reparaciones serán el producto de evaluaciones más exhaustivas tomando en cuenta la gravedad del daño y la dimensión de la estructura”, indicó.

El ingeniero precisó que Aragua cuenta con un equipo profesional bastante competente, con ingenieros patólogos estructurales, prácticas adecuadas, y el respaldo de las autoridades. “Yo estoy seguro que, una vez finalizada la primera revisión total, se irá dando continuidad a las evaluaciones profundas y las reparaciones en función de la gravedad de cada caso. Hasta el momento, hay 46 estructuras en rojo en la entidad”.

Además, Garcés recordó que la Comisión de Habitabilidad de la mano con el Colegio de Ingenieros, la UCV, UCAB y UNIMET trabaja en la certificación de ingenieros para unificar los instrumentos (formularios, etc) y métodos que se usan durante las inspecciones.

Nota de prensa