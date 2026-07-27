Enfermeros en La Guaira: Nueve fallecidos, 114 heridos y 48 damnificados

CARACAS.- La Comisión de Investigación y Documentación de la Federación de Colegios Profesionales de Enfermería de Venezuela registró que nueve enfermeros en La Guaira fallecieron, 114 resultaron heridos y 48 se encuentran damnificados.

Para esta evaluación fueron consultados 749 profesionales de los 1.300 afiliados en dicho estado.

Al respecto, Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, señaló que la adaptación de todo este personal a los centros de trabajo dependerá del apoyo psicológico permanente y la reorganización a jornadas rotativas flexibles.

Asimismo, Nelson López, vicepresidente de la Federación de Colegios Profesionales de Enfermería de Venezuela, expresó que continuarán con la ayuda hasta lograr darle respuesta humana a estos grupos de especialistas afectados.

Solicitaron insumos médicos y alimentos en zonas críticas de trabajo, así como la evaluación de ingeniería estructural y la reubicación del personal de salud en zonas seguras.

Mariangel García / Unión Radio