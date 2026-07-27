Autoridades de Trujillo desviaron el tránsito pesado hacia Lara por labores de reconstrucción en la vía

CARACAS.- El alcalde del municipio Boconó, Alejandro García, informó que solicitó la colaboración de los cuerpos de seguridad para controlar el paso de vehículos de carga pasada por vías alternas como medida de prevención mientras se evalúa el estado real de la estructura del puente que conecta a Boconó con el estado Portuguesa en la Troncal 007.

«Mientras no se corrobore el estado real de ese puente, no podemos permitir el paso. Le hacemos un llamado a los conductores, usen la vía de Trujillo y Lara mientras los trabajos continúan. Ya le he pedido, repito, colaboración a la Policía Nacional para que haga cumplir esta orientación para prevenir», explicó.

Las autoridades reiteraron que los despliegues preventivos y las evaluaciones técnicas continúan, en al menos, nueve sectores afectados que mantienen el acceso parcialmente obstaculizado por la presencia de lluvias con intensidad variada.

Unión Radio