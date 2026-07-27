Autoridades de Trujillo desviaron el tránsito pesado hacia Lara por labores de reconstrucción en la vía

CARACAS.- El alcalde del municipio Boconó, Alejandro García, informó que solicitó la colaboración de los cuerpos de seguridad para controlar el paso de vehículos de carga pasada por vías alternas como medida de prevención mientras se evalúa el estado real de la estructura del puente que conecta a Boconó con el estado Portuguesa en la Troncal 007.
Las autoridades reiteraron que los despliegues preventivos y las evaluaciones técnicas continúan, en al menos, nueve sectores afectados que mantienen el acceso parcialmente obstaculizado por la presencia de lluvias con intensidad variada.
Unión Radio