Diosdado Cabello: El diálogo que se ha convocado ha dividido más a la oposición

CARACAS.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el chavismo va unido al proceso de diálogo que se iniciará el 1 de agosto, mientras que la oposición acudirá, a su juicio, dividida.

«Ese diálogo que ha sido convocado ha dividido más a la oposición; ahora hay más pedacitos. Nosotros vamos con una sola propuesta, la paz de este país, el levantamiento de las sanciones debe ser parte de ese diálogo», expresó Cabello durante la habitual rueda de prensa del PSUV de los días lunes.

El alto dirigente pesuvista manifestó su bienvenida al proceso de conversaciones e indicó que la posición del partido es firme, y es la de hablar con quienes tengan que hablar.

«Dialogar no significa capitular. El sector opositor verá; nosotros vamos unidos como un solo bloque, el sector opositor no sé cuántos pedacitos hay», enfatizó Cabello.

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