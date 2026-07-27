Diosdado Cabello: «No nos hace faltar estar en la Corte Penal Internacional»

CARACAS.- Tras el reciente anuncio de la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, declaró que «no nos hace faltar estar ahí en la Corte Penal Internacional, muchos crímenes suceden en el mundo y la CPI no dice nada, ojalá dijeran».

Asimismo, en la rueda de prensa del PSUV de este lunes, expresó que esta decisión se esperaba desde hace mucho tiempo debido a «los ataques que desde esa instancia se han hecho contra nuestro país».

Unión Radio