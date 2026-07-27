Lluvia y vientos de hasta 80 kilómetros por hora asustaron a los zulianos

CARACAS.- Una intensa lluvia con vientos de hasta 80 kilómetros por hora e intensas descargas eléctricas causaron pánico la noche de este domingo en el estado Zulia, tras el paso de la tormenta tropical número 30.

La emergencia sorprendió a decenas de marabinos en las calles pasadas las 9:30 pm, a consecuencia de la toermenta, que provocó la caída de grandes árboles y estructuras metálicas publicitarias.

Pese al colapso temporal de varias vías, el alcalde Giancarlo Di Martino ofreció un balance de tranquilidad sobre las principales quebradas de la ciudad.

“Estuvimos monitoreando todas y cada una de las cañadas más estratégicas de la ciudad, por ejemplo, la Morillo, donde determinamos que ni el terminal de pasajeros sufrió ningún tipo de daños, ni tampoco el distribuidor Jesús Enrique Losada, caída de la antena de Televisa no provocó ningún tipo de daño. Hay postes de luz caídos, daños materiales en algunas casas”, detalló el alcalde.

El temporal también colapsó el servicio eléctrico. Según el gobernador Luis Caldera salieron de servicio las líneas Tablazo Cuatricentenario y Palito Blanco, generando una pérdida de 300 MW; 36 circuitos quedaron sin energía y varios de ellos pasaron más de 12 horas a oscuras.

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