Centro de acopio UCV permanece activo para recibir ayuda a beneficio de afectados en La Guaira

CARACAS.- El director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, Vladimir Alvarado, afirmó que se mantiene activo el centro de acopio que instaló la casa de estudios para ayudar a las familias afectadas en La Guaira, por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Asimismo, destacó que es necesaria la unidad de todos las autoridades de la institución, quienes establezcan un plan más coordinado para la recepción y preservación de los alimentos, medicinas y ropa que se recolecta.

«La universidad tiene una tradición de activarse ante situaciones de catástrofes. Por lo general, lo que fluye de la Federación de Centros Universitarios es siempre proponerse como centro de acopio y empezar a recibir insumos (…) sigue activo el centro de acopio, estamos viendo cómo institucionalizamos el apoyo de la universidad a la tragedia; porque no es lo mismo que lo lleven los estudiantes a que lo lleve toda la universidad en conjunto con los estudiantes», expresó en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio .

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