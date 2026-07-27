El presidente de Ecuador llega a Perú para la investidura presidencial de Fujimori

LIMA.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este lunes a Perú para asistir a los actos oficiales de la transmisión de mando e investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, programados el martes en el Congreso peruano, con motivo del día nacional del país.

Noboa fue recibido en el terminal aéreo de la Fuerza Aérea del Perú por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y directivos del Grupo Aéreo Número 8, la base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) aledaña al aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima.

El mandatario ecuatoriano se unirá a otros seis mandatarios de la región que estarán presentes este martes en la investidura de la derechista Fujimori para gobernar por el periodo 2026-20231 en Perú, unos 26 años después de la renuncia de su padre y exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de la elección, después de haber perdido en esta instancia en las tres elecciones anteriores.

Cuando se confirmó que Fujimori había ganado los comicios, Noboa destacó que la región estaba entrando en «una nueva era» de «liderazgo firme» y aseguró que Ecuador y Perú tendrán ahora «una oportunidad histórica para avanzar juntos».

En ese sentido, el pasado jueves el presidente ecuatoriano indicó que ya había mantenido conversaciones con Fujimori y que la seguridad fronteriza y la energía iban a ser dos temas «cruciales» de la relación con el nuevo Gobierno peruano.

En el decreto donde anunció su nuevo viaje a Lima, Noboa señaló que la asistencia a la ceremonia de transmisión del mando presidencial de Perú «constituye un acto oficial de representación del Estado ecuatoriano, destinado a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países».

También estarán en la ceremonia el rey de España, Felipe VI, y el presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición del país europeo, Alberto Núñez Feijóo; así como varios exmandatarios de derecha de naciones de América Latina.

EFE