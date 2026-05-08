¿Por qué los bonos venezolanos se disparan tras el último anuncio del Tesoro estadounidense?

CARACAS.- Desde el 2017 Venezuela cesó los pagos de su deuda externa y los intereses de sus bonos soberanos y de PDVSA. Ante el reciente anuncio de un proceso de reestructuración de la deuda, el analista financiero, José Ignacio Guarino, explicó que esto representa el acceso a financiamiento del capital internacional.

Enfatizó que con el regreso del país al juego financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de 9 años, la institución funcionará como «técnico y veedor» de la deuda, proporcionando asistencia, auditorías y en el último caso, emisión de una nueva deuda.

Resaltó que Venezuela se encuentra en default alrededor de 170 mil millones de dólares entre Rusia, China y PDVSA: «para que esto pasara debía estar en medio del juego el FMI, (…) de donde nunca salimos y no le debemos dinero, ellos tienen derechos especiales de giro de nosotros desde 2007», señaló Guarino.

Durante la entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , destacó que es positivo que Estados Unidos implementara las licencias, sin embargo, es necesario el levantamiento de las sanciones porque «cómo se reestructura una deuda cuando no existe confianza en la misma».

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Mariangel García / Unión Radio