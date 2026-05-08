Ministro de Energía: Reactivación industrial eleva consumo eléctrico

CARACAS.- ​El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, afirmó que el incremento en la demanda energética del país responde directamente al dinamismo económico registrado en los últimos meses, especialmente por la reactivación del sector industrial.

Acotó que el incremento de labores comerciales e industriales, como también la adquisición de productos electrodomésticos por parte de la ciudadanía suman mayor cantidad de consumo para la red eléctrica del país.

«Todos estamos viendo el desarrollo económico que está teniendo el país, esta apertura y desarrollo económico trae consigo un aumento en el consumo, en las actividades comerciales, industriales que consecuentemente trae un aumento en el consumo«, explicó Alcalá.

Además detalló que al haber mayores ingresos para las personas «puedes comprar más artefactos electrodomésticos y todo funciona con energía eléctrica». Entonces, al tener más equipos, «sube la demanda».

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