PoliPortuguesa frustró secuestro en Guanare

CARACAS.- Efectivos de PoliPortuguesa capturaron a un delincuente que mantenía secuestrada a una mujer y tres niños en Guanare.

De acuerdo con el reporte oficial, una comisión policial se trasladó hasta la calle 7 del barrio Los Malabares y durante el procedimiento, los funcionarios lograron ubicar y detener al individuo quién fue identificado como Luis Martínez de 23 años.

El caso fue notificado a la Fiscalía 9na del Ministerio Público para continuar las investigaciones por los delitos contra las personas y secuestro.

Unión Radio