Omar Ávila analiza las cifras de inflación mensual en Venezuela

CARACAS.- El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este lunes 5 de mayo que la inflación mensual en Venezuela bajó 2,5 puntos porcentuales durante abril frente al mes previo y se ubicó en un 10,6 %.

Ante esto, el conomista y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar Ávila, consideró que es positivo que la institución financiera haya comenzado a emitir estos datos que son de suma importancia para el análisis económico.

«En primer lugar hay que resaltar de manera positiva que luego de muchos años, los datos los están haciendo públicos mes a mes para la información de cada uno de los venezolanos que nos interese el tema. Ciertamente, el mes de marzo estuvo alrededor del 13 % y la acumulada en los tres primeros meses del año, es de 71. 8 % (…) todavía tenemos un precio del dólar que es irreal, lo sabemos en el día a día. Si la gente quiere comprar en las mismas páginas de los bancos del Estado, vemos que la semana pasada estaba en 570 bolívares y esta semana para comprar empezó en más de 610 bolívares, cuando el precio oficial ronda alrededor de 500 bolívares. Tendríamos que cancelar 20 % más del valor estimado. Existe un choque entre lo que se dice y lo que es la realidad. El gobierno recurrió a las bonificaciones para que no siguiera lo que ha venido pasando con los últimos aumentos de sueldo que se volvían sal y agua (…) creemos que el bono se debió haber ajustado en vez de 50 dólares a 100 dólares», aseveró en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio .

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