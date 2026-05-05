Obispos de Colombia y Venezuela se reunieron para abordar tema de los migrantes

CARACAS.- El encuentro se organizó este lunes en Cúcuta, Colombia, donde los prelados de ambos países compartieron las iniciativas y retos que deben afrontar para atender a los emigrantes y migrantes pendulares, o incluso a los retornados, que se han incrementado este año.

El obispo de la diócesis de San Cristóbal, monseñor Lisandro Rivas, aseguró que «en este momento, son más los que están retornando a Venezuela. Quizá, semanalmente, entre unas 300 o 400 personas (de) matrimonios jóvenes con niños».

También reiteró el compromiso de la iglesia como lugar de acogida y espacio seguro, además de subrayar que buscan incidir a nivel político para atender esta compleja realidad.

«Yo creo que lo más grande de esto ha sido la toma de conciencia de que no podemos cerrar los ojos y las manos ante esta situación. Segundo, que cada iglesia particular está respondiendo desde lo local (y hay que) crear conciencia de que esto es real. De que no es solamente lo que uno ve por televisión (…)», destacó.

Por Venezuela, también participó el obispo auxiliar de San Cristóbal, el obispo de Cabimas y el obispo electo de Guasdualito; mientras que por Colombia participaron prelados de las jurisdicciones eclesiásticas de Nueva Pamplona, Tibú, Arauca y Cúcuta.

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