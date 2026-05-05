Obispos de Colombia y Venezuela se reunieron para abordar tema de los migrantes

CARACAS.- El encuentro se organizó este lunes en Cúcuta, Colombia, donde los prelados de ambos países compartieron las iniciativas y retos que deben afrontar para atender a los emigrantes y migrantes pendulares, o incluso a los retornados, que se han incrementado este año.
El obispo de la diócesis de San Cristóbal, monseñor Lisandro Rivas, aseguró que «en este momento, son más los que están retornando a Venezuela. Quizá, semanalmente, entre unas 300 o 400 personas (de) matrimonios jóvenes con niños».
También reiteró el compromiso de la iglesia como lugar de acogida y espacio seguro, además de subrayar que buscan incidir a nivel político para atender esta compleja realidad.
Por Venezuela, también participó el obispo auxiliar de San Cristóbal, el obispo de Cabimas y el obispo electo de Guasdualito; mientras que por Colombia participaron prelados de las jurisdicciones eclesiásticas de Nueva Pamplona, Tibú, Arauca y Cúcuta.
Unión Radio