Parte hacia Venezuela segundo vuelo con ayuda humanitaria desde Uruguay

MONTEVIDEO.- El segundo vuelo con un total de 15 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela partió este sábado desde el principal aeropuerto del país sureño, a las afueras de Montevideo, para atender a la población afectada por el doble terremoto ocurrido en el país el pasado 24 de junio.



La carga está integrada, en especial, por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene y fue organizada de forma interinstitucional para responder a las necesidades priorizadas por el Gobierno venezolano para la etapa de respuesta a la emergencia, según destacó un comunicado de la Presidencia uruguaya.



“Lo que se intenta en asistencia humanitaria es que esté ajustada a la demanda y no a la oferta”, indicó el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque.



EFE

