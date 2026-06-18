Paralización del transporte público en Nueva Esparta alcanza el 35 %

CARACAS.- El parque automotor del transporte público de Nueva Esparta se encuentra paralizado en 35 % en la actualidad.

El presidente del Sindicato Único de los Trabajadores del Transporte de la entidad insular, Frank Acosta, que el costo del pasaje es insuficiente para destinar recursos a sus vehículos.

«En la actualidad más de 300 unidades desincorporadas por tema motor, por cauchos, incluso hay compañeros que a veces paran la unidad por no tener para comprar un par de cauchos, eso sería un 35-38 % del parque automotor de Nueva Esparta», apuntó.

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