Papa insta a gobernantes a acoger a víctimas de persecución

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV afirmó que «nadie puede dar la espalda a quienes buscan protección y seguridad» e instó a los responsables de las naciones «a acoger a las víctimas de persecución», durante un llamamiento al final del ángelus dominical en la plaza de San Pedro.



El papa instó a todos «a acoger a las víctimas de la persecución, para que puedan vivir en paz, con dignidad y mirar al futuro con esperanza» al recordar que este sábado se celebró el Día del Refugiado, coincidiendo con el 75 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.



Una convención, explicó el pontífice, «creada para proteger a quienes son perseguidos y se ven obligados a abandonar su tierra, su hogar y su familia».



León XIV también expresó su deseo de que este espíritu siga «iluminando las conciencias de los responsables de las naciones».



Este sábado, el papa viajó a la localidad italiana de Sant’Angelo Lodigiano para visitar la parroquia de los Santos Antonio Abad y Francesca Cabrini y recordar la importancia del mensaje de la patrona de los migrantes, la primera santa de los Estados Unidos de América, nacida aquí y fallecida en Chicago, su ciudad natal en 1917.



«El fenómeno de la migración, ha entrado en una fase diferente, ciertamente más compleja, pero no por ello menos capaz de desafiar a la Iglesia», dijo el papa que llegaba de visitar Pavía, donde se encuentra la tumba de San Agustín.



Explicó que ha «heredado y continuado la enseñanza del papa Francisco con la exhortación apostólica Dilexite sobre el amor a los pobres, y donde se habla de caridad en forma de acompañamiento a los migrantes».



En su reciente viaje a España visitó Gran Canaria y Tenerife para poner el foco en el drama migratorio y el 4 de julio irá a la isla italiana de Lampedusa, puerta de entrada de los migrantes de la ruta mediterránea.

EFE

