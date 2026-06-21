España entra en verano con una intensa ola de calor y Madrid activa la alerta naranja

MADRID.- La llegada oficial del verano a Europa este domingo 20 de junio coincidió en España con el inicio de la primera ola de calor de la temporada. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó un aviso naranja en la Comunidad de Madrid por temperaturas extremas que podrían alcanzar los 41°C, además de una alerta amarilla por tormentas y granizo en toda la región.

El pronóstico de altas temperaturas afecta especialmente al área metropolitana, las zonas del Henares, el sur de la región, Las Vegas y el oeste madrileño. Como consecuencia directa de este riesgo meteorológico, que se extenderá hasta las nueve de la noche, el Ayuntamiento de Madrid y la Real Federación Española de Fútbol acordaron cancelar la proyección pública del partido de las seis de la tarde contra Arabia Saudí para proteger a los aficionados.

Los expertos meteorológicos prevén que este episodio de calor extremo no sea algo pasajero, sino que se mantenga de forma sostenida en la península hasta el próximo miércoles 24 de junio, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones.

Unión Radio