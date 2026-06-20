Ciudadanos colombianos esperan que el nuevo presidente priorice la seguridad y la salud

CARACAS.- A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, los colombianos aseguran estar listos para votar a tempranas horas del día domingo 21 de junio.

Asimismo, piden al próximo mandatario que atienda lo que ellos mismos califican como «los dolores del país» que son la seguridad, la salud y el respeto a los resultados electorales.

«El plan es votar muy temprano con la esperanza que el próximo presidente se ocupe de los dolores de Colombia. Yo creo que ya es hora de ponerle un alto a los causantes de tanta violencia en nuestro país y esperemos que los resultados sean respetados, que no salgan grupos violentos a destruir los bienes públicos por el hecho que no ganara su candidato», aclaró Yudith Mejía, ciudadana de Bogotá.

Por su parte, Pedro Suárez, también habitante de la capital colombiana, dijo que «el día de mañana, con mi familia, iremos a votar muy temprano con el fin de evitar multitudes y adicional a esto, nuestra expectativa en relación a la presidencia es una priorización en temas de seguridad y salud».

La defensora del pueblo, Iris Marín, hizo un llamado tanto al presidente Gustavo Petro, como a los candidatos a utilizar un mensaje que altere el orden en los ciudadanos.

La segunda vuelta presidencial la disputarán el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda para suceder a Petro en el periodo constitucional 2026-2030.

Unión Radio