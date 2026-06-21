Falcón producirá más de 100 transformadores al mes para fortalecer el sistema eléctrico

CORO.- El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, informó que la planta de producción ubicada en la ciudad de Coro estima fabricar y rehabilitar entre 100 y 110 transformadores eléctricos de forma mensual.

Esta iniciativa gubernamental busca estabilizar el servicio de energía y beneficiar tanto a las comunidades falconianas como a otros estados del occidente del país.

De acuerdo con el mandatario regional, la planta ya se encuentra recibiendo la dotación de insumos necesaria para cada uno de los componentes de su línea de producción. El plan de distribución no solo cubrirá la demanda interna de Falcón, sino que también aportará equipos para mejorar la red eléctrica en los estados vecinos de Lara y Zulia.

Unión Radio