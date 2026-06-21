domingo, junio 21, 2026
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Cepeda vota a la espera de lograr la remontada en elecciones colombianas

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Iván Cepeda/EFE
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BOGOTÁ.- El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, votó este domingo en Bogotá a la espera de lograr la remontada en la segunda vuelta de las elecciones colombianas, en las que compite con el ultraderechista Abelardo de la Espriella por suceder a Gustavo Petro en la Presidencia.

Iván Cepeda/EFE


El candidato oficialista llegó al puesto de votación entre arengas de sus seguidores y acompañado de algunos de sus principales aliados, como la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro, su jefa de debate.

EFE

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