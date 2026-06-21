Autoridades chilenas descartan desaparición de 33 niños haitianos tras confirmar su ubicación

SANTIAGO DE CHILE.- La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, en coordinación con la Fiscalía, confirmó la ubicación de 33 niños de nacionalidad haitiana que formaban parte de una investigación en curso. Las autoridades informaron que los menores se encuentran bajo el cuidado de familiares o personas con un vínculo directo y descartaron las sospechas sobre su presunta desaparición.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, detalló que los jóvenes gozan de buen estado de salud, se encuentran escolarizados y están plenamente incorporados en la red asistencial de salud pública.

«Están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o en ingreso irregular, están viviendo con familias vinculantes», explicó.

Asimismo, las autoridades aseguraron que mantendrán un seguimiento cercano para garantizar la protección a largo plazo y el bienestar integral de los menores.

Unión Radio