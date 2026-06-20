Sector gastronómico en Monagas inicia censo para formalizar comercios culinario

CARACAS.- El presidente de la Cámara Gastronómica del estado Monagas, Gerardo Arnaudez, anunció el inicio de un censo para formalizar y actualizar el registro de comercios culinarios.

«En tres semanas ya estamos alrededor de 45 agremiados de distintos rubros, productores, empresas de distribución de alimentos, restauradores y algunos emprendedores. Esto para nosotros es fundamental y es de verdad de gran entusiasmo para seguir trabajando», explicó.

De igual forma, aclaró que la recolección de datos servirá para conocer la realidad que maneja el sector y tener una iniciativa para apoyar a aquellos que están en el ámbito informal «no para atacarlo, sino para impulsarlo y en función de la necesidad que tengamos en el estado podamos establecer los procesos de formación».

Arnaudez precisó que trabajarán para la reactivación del motor gastronómico de la entidad y potenciar el sector culinario.

Unión Radio