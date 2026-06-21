Más de 3.000 colombianos en el sur de Venezuela votan en la segunda vuelta presidencial

PUERTA ORDAZ.- Un total de 3.000 ciudadanos colombianos residentes en el sur de Venezuela se encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El proceso electoral en la región cuenta con dos puntos clave para la recepción de votantes: el Consulado de Colombia en Puerto Ordaz, donde se habilitaron seis mesas de votación, y el Colegio Cristo Rey en Ciudad Bolívar, que cuenta con una mesa disponible.

Los vitantes han destacado la fluidez de la jornada. Marta Hurtado, una de las ciudadanas que asistió a las urnas, expresó el fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal a pesar de la distancia.

Los electores que ya participaron coincidieron en que el proceso de votación es rápido y sencillo. Asimismo, hicieron un llamado a sus compatriotas residentes en la zona para que acudan a las urnas antes del cierre de las mesas, recordando la importancia de participar en una jornada que definirá el futuro político de Colombia para los próximos cuatro años.

Unión Radio