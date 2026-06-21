Colombianos en Zulia votan en balotaje de presidenciales sin contratiempos

MARACAIBO.- A las 8:00 de la mañana abrieron sin contratiempos las urnas en el estado Zulia para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

Los tres centros de votación autorizados en la región reciben desde temprano a miles de ciudadanos residentes que acuden a ejercer su derecho al sufragio en esta jornada democrática.

La jornada comenzó con toda normalidad en el estado Zulia, donde miles votaran para decidir el futuro político de su país.

El Club Gallego de Maracaibo se convirtió en el epicentro de la jornada democrática en la capital zuliana, allí se activaron un total de 37 mesas de votación para atender al grueso de la población electoral.

Los primeros en ejercer su derecho al voto destacaron la fluidez con la que se está desarrollando el proceso técnico, Juan Carlos Escobar y Osvaldo Velásquez, comentan la experiencia. “Muy bien, chévere, rápido, o sea, no pensaba que podía ser así tan rápido”.

“Hay que salir a votar, tenemos que votar. El que no vota no tiene derecho a opinar ni nada”, insistió.

En todo el estado de Zulia están habilitados 45.000 votantes y, para garantizar el acceso de todos los ciudadanos, las autoridades distribuyeron la logística más allá de la capital.

Además de las 37 mesas dispuestas en el Club Gallego, se activaron 12 mesas en el municipio Machiques de Perijá y 15 más en la localidad de San Carlos del Zulia, cubriendo así los puntos clave de la región.

Benjamín Toro, votante. “El deber y a ver si hay un cambio en el país para mejor, que vengan todos, es muy rápido y a ver si mejora la situación en Colombia”.

Las autoridades colombianas recuerdan a los electores en Venezuela que las mesas de votación permanecen abiertas de manera continua hasta las cuatro de la tarde, momento en el que se procederá al cierre reglamentario de las urnas y al inicio del escrutinio físico.

Los candidatos que se disputan la presidencia de Colombia en esta segunda vuelta electoral son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

SPLL/Unión Radio