Especialistas advierten que el diagnóstico preciso es la clave para detectar la condición celíaca

MARACAY. – Garantizar un diagnóstico médico preciso y a tiempo se ha convertido en la principal urgencia para los especialistas en salud digestiva, debido a que se estima que una de cada 100 personas padece la condición celíaca en el país.

La doctora Elsa Vitale, gastroenterólogo pediatra, enfatizó que ante la falta de registros exactos, la evaluación médica formal es el único camino seguro para confirmar este trastorno y evitar suposiciones.

La especialista insistió en que el tratamiento de la celiaquía requiere un cambio radical en los hábitos diarios que no debe asumirse a la ligera. Vitale recomendó disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, hacer ejercicio y eliminar estrictamente de la dieta la avena, la cebada, el centeno y el trigo, prestando especial atención a evitar la contaminación cruzada en el hogar.

Para facilitar la transición y el manejo de la condición tras un diagnóstico positivo, la doctora destacó que los pacientes cuentan con el respaldo de la Fundación Celíacos de Venezuela. Esta organización se dedica a brindar apoyo y orientación constante para asegurar que las familias puedan llevar un estilo de vida libre de gluten de forma segura y acompañada.

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