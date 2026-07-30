ONG chilena planea construir 200 viviendas para afectados por los terremotos en Venezuela

CARACAS.- TECHO, una ONG chilena con presencia en 18 países de América Latina, planea construir al menos 200 viviendas para los afectados por el doble terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio, dijo a EFE este jueves Juan José Ayarza, director ejecutivo global de la organización.

«Estamos con un plan inicial que es construir 200 viviendas, digo inicial porque queremos y vemos que podemos hacer más. Necesitamos buscar recursos, como fundación que somos, para lograr generar mayor impacto en las familias», dijo Ayarza, durante una entrevista desde Santiago de Chile.

Hasta el momento, tienen identificados terrenos en 12 comunidades en los estados de Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y La Guaira, la zona al norte de Venezuela más devastada por los terremotos que dejaron sin hogar a 17.907 personas, según el último balance oficial del 24 de julio.

Las viviendas, que esperan construir a partir de agosto, son de 18 metros cuadrados, hechas de madera prensada o fibrocemento, una mezcla de cemento, agua y fibras.

«Son prefabricadas, permiten una construcción rápida, en dos días. Una construcción en seco, aislada del piso, sobre pilotes (una pieza larga a modo de estaca)», explicó Ayarza.

Añadió que las familias participan en las construcciones: «El compartir es muy importante, para nosotros ese encuentro es muy importante también para lo que genera en la conexión humana».

Los potenciales beneficiarios deben llenar una encuesta para conocer la situación de vulnerabilidad. Por ello, más de 50 voluntarios de TECHO han estado en el terreno desde los primeros días de los terremotos, para identificar comunidades, familias y terrenos.

La organización tiene abierta, en su página web, una campaña internacional de recaudación de fondos para las construcciones en Venezuela. De acuerdo con Ayarza, hasta el momento han recaudado más de 400.000 dólares, con la meta de superar el millón y medio.

La organización que trabaja de manera permanente en Venezuela desde hace 15 años, ha ayudado en emergencias como incendios forestales, huracanes y terremotos en Chile, Perú, Ecuador y Haití y, en sus casi tres décadas de historia, ha entregado más de 153.000 viviendas en la región.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ha dejado 5.546 fallecidos, 856 edificios colapsados y 190 afectados, y al menos 24.477 personas viviendo en campamentos transitorios, según el balance oficial.

El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos.

EFE