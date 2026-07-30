Aseguran que continuarán proyectos económicos previstos en La Guaira antes del 24J

CARACAS.-La Autoridad Única de la Zona Económica Especial (ZEE) de La Guaira, Marcos Meléndez, afirmó que el master Plan La Guaira 2050 continuará impulsándose a pesar del doble terremoto que sacudió a la entidad.

Contextualizó que de los 1.497 kilómetros cuadrados de La Guaira, en 8.55 kilómetros cuadrados ocurrió la destrucción mayor, en una zona de una alta densidad, donde 822 edificios residenciales colapsaron. »En un espacio pequeño hubo una enorme devastación».

En conversación con Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, aseguró que se aceleran los procesos en esta materia. »La Comisión Presidencial que dirige la presidenta Delcy Rodríguez está recibiendo insumos de este master plan para incorporarlo en la fase de reconstrucción de la Guaira».

Dijo que al master plan se va a incorporar la tecnología para el tratamiento de los terrenos y la construcción de las edificaciones. »Se trata de regular la tecnología del uso de la tierra, incorporar el tema residencial, el uso del suelo y el tipo de tecnología constructiva que se pueda utilizar».

En cuanto a los proyectos que estaban previsto para la región antes de los terremotos, aseveró que se mantienen el de una fábrica de fibra óptica, así como Camuri Mare y Bahía Sunset en el área turística ya que el nivel de afectación fue mínimo.

En materia comercial, Meléndez dijo que 70% de los comercios que sobrevivieron a los terremotos ya están abiertos.

Unión Radio