Operadores turísticos en Mérida optimistas rumbo a la venidera zafra de vacaciones

CARACAS.- En el estado Mérida operadores turísticos tienen buenas expectativas de cara a la próxima temporada de vacaciones escolares.

Anunciaron la activación de nuevas frecuencias aéreas para reforzar la conectividad de Los Andes con otras regiones del país. Elizabeth Di Dío, presidenta de la Cámara de Turismo de Mérida, destacó el incremento de vuelos a la región.

«Bien entusiasmados con la llegada de nuevos vuelos a nuestra ciudad, va a sumar nuevas frecuencias a Mérida, ahora vamos a poder tener conexión directa con Valencia y otras frecuencias directas a Porlamar, que les va a permitir a todas las personas de Venezuela pues venir a visitarnos y poder hacer recorridos extraordinarios», apuntó.

Unión Radio