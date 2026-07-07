Aeropuerto de Maracaibo iniciará rutas con EEUU y Colombia

CARACAS.- El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció que el Aeropuerto Internacional La Chinita se prepara para abrir dos nuevas rutas internacionales que conectarán la entidad con Estados Unidos y Colombia.

Caldera precisó que el aeropuerto no presentó daños en su estructura tras los terremotos y se encuentran reacondicionando el espacio del terminal internacional para agilizar el tránsito de personas.

«El 14 de julio la interconexión con Estados Unidos desde Maracaibo y el próximo mes de agosto la interconexión Bogotá-Maracaibo», detalló el mandatario regional.

Recordó que cuentan con la respectiva certificación para operar vuelos desde y hacia el exterior, estableciendo la conexión con Panamá.

Unión Radio