Autoridades en Pampatar piden certificación antisísmica a futuras construcciones

CARACAS.- El alcalde del municipio Maneiro de Nueva Esparta, Morel David Rodríguez, aboga por la certificación antisísmica a futuras construcciones en esta zona del país.

Presentó una solicitud formal ante la Cámara Municipal para la inclusión de normas obligatorias de construcción sismoresistentes dentro del marco legal local.

«Que se adecuen todas las normas antisismicas para edificaciones sismoresistentes, de manera que podamos nosotros tener construcciones mucho más seguras en el futuro, la primicia que hoy nosotros queremos plantear es que se incluya lo que es la certificación de seguridad estructural«, apuntó.

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