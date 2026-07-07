Príncipe Enrique acusa a la justicia de «encubrimiento» tras perder caso contra Daily Mail

LONDRES.- El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana, tildó de «encubrimiento total y evidente» la decisión de la justicia británica de desestimar este martes su demanda -junto con otros seis famosos, como Elton John- contra el tabloide Daily Mail por recopilación ilegal de información.

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló este martes a favor de Associated Newspapers Limited (AML), la editora del Daily Mail y el Mail on Sunday, al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

«Se trata de un encubrimiento total y evidente, aunque lamentablemente no del todo esperado. Sin embargo, las medidas extremas que ha tomado el tribunal para exonerar al (Daily) Mail son tan escandalosas como totalmente injustificadas», comentó esta tarde el duque de Sussex en un comunicado conjunto con la baronesa Doreen Lawrence, que también participaba en la demanda.

EFE