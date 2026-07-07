Centro de Ingenieros de Aragua califica a más de 50 edificios con color rojo

CARACAS.- El presidente encargado del Centro de Ingenieros de Aragua, Giampiero Mora, destacó que varias edificaciones de la entidad cuentan con la clasificación roja en la escala del semáforo de evaluación promovido por Funvisis.

Hasta el momento hay 54 edificios con nivel rojo que están siendo inspeccionados por expertos diariamente, mientras que 235 cuentan con el color amarillo y otros 845 con verde.

«De manera inmediata nos planificamos, montamos nosotros nuestra propia sala situacional con voluntarios y es donde las personas nos han ido reportando», señaló Mora.

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