Calixto Ortega asumirá presidencia del Banco de Venezuela

CARACAS.-El actual vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, asumirá también la presidencia del Banco de Venezuela, informó la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

»He designado como nuevo presidente del Banco de Venezuela al economista Calixto Ortega Sánchez, quien asume el liderazgo de esta institución fundamental para el fortalecimiento del sistema financiero de la nación. Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia en el área, para cumplir con la tarea de seguir impulsando una banca pública eficiente, cercana a nuestro pueblo y comprometida con el crecimiento económico y productivo de Venezuela», escribió en redes sociales.

Rodríguez también anunció la designación de Alejandro Puglia como nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) quien »asume la responsabilidad de continuar impulsando la captación de inversiones nacionales e internacionales que fortalezcan el sistema productivo y económico de nuestro país».

Unión Radio