Más de 140 gandolas con ayuda humanitara colombiana y venezolana han salido del Táchira a zonas afectadas por los sismos

CARACAS.- Más de 140 gandolas con ayuda humanitaria colombiana y venezolana han salido desde suelo tachirense a las zonas afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio.

Continúan ingresando los transportes con ayuda humanitaria desde tierra Colombiana por la frontera con el estado Táchira. Las revisiones son exhaustivas y expeditas para agilizar los envíos.

“Hemos recibido ya seis gandolas 350 que han venido de la hermana República de Colombia y hasta los momentos son 37 unidades de transporte que han pasado de Colombia hacia Venezuela, casi 900 toneladas de ayuda allí sumamos los rotary internacionales, las iglesias católicas, las iglesias cristianas», detalló el diputado de la Asamblea Nacional Yepfri Argüello, miembro del Estado Mayor de Emergencia del Táchira.

La ayuda transita debidamente resguardada con precinto. Para que de esta manera al llegar a destino pueda ser verificada su carga y la misma esté completa.

“Toda la ayuda humanitaria que viene por la frontera venezolana primero pasan por un proceso legal de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), que son protocolos internacionales y tenemos al Seniat haciendo lo correspondiente; revisan los camiones, verifican que lo que están realmente diciendo que trae la guía es lo que está entrando a Venezulea, la Guardia Nacional chequea con perros antidroga; después, Protección Civil toma el control, también verifican la guía, colocan el precinto y una etiqueta que se coloca a la carga que dice ‘Táchira’”, detalló Argüello.

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