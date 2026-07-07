Autoridades reportan que ha llegado un gran número de familias a Lara

CARACAS.- Autoridades del estado Lara reportaron que un gran número de familias ha llegado a la entidad procedentes de La Guaira y otras zonas del país afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Se trata de ciudadanos que han llegado a los barrios de los nueve municipios de la región, a casa de parientes cercanos. Para ellos se desplegó uan jornada de atención a personas que lo perdieron todo por los terremotos.

“Se está dando atención integral por parte de las alcaldías a los que llegan a cada uno de sus municpios, tienen un equipo de atención social», aseguró el gobernador de Lara, Luis Reyes Reyes.

“Tenemos aquí 302 personas atendidas y caracterizadas en el caso del municpioo Iribarren , 302 personas y 74 núcleos familiares, que el día de hoy tenemos en elmunicpio, hacemos el proceso de caracterización», agregó por su parte el alcalde de Barquisimeto, Yanis Aguero.

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