Chile desarma célula del Tren de Aragua en cuatro regiones

SANTIAGO DE CHILE.- Las autoridades chilenas desarticularon este martes una célula criminal asociada a la banda transnacional Tren de Aragua y detuvieron a 30 personas en cuatro regiones del centro y sur del país.

La Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó durante la madrugada operativos paralelos en la Región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, Maule (centro) y las sureñas La Araucanía y Los Lagos.

En total, fueron detenidos 35 ciudadanos de origen chileno y venezolanos por tráfico de drogas, lavado de activos y asociación ilícita.

La investigación reveló que la red tenía el control de la venta de drogas en La Araucanía, con sustancias que entraban a Chile por la zona norte del país y hacían tránsito por la Región Metropolitana hasta ser trasladada a las regiones del sur.

«Más que personas que se dedican a vender sustancias psicotrópicas, es una verdadera organización criminal con diferentes estructuras y liderazgos», explicó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

EFE