OMS espera que EEUU y Argentina reconsideren salida de la organización tras brote hantavirus

GINEBRA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que espera que el brote de hantavirus que se está registrando permita que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida de esta organización, que en ambos casos ya se ha hecho efectiva.

«Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener», dijo el responsable en una rueda de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus.

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EFE