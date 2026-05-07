Sheinbaum responde a Trump que México está «actuando» en el combate al narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves que su Gobierno quiere seguir colaborando con Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico y en fortalecer la seguridad, respetando la «soberanía» y destacó que están «actuando» con resultados en esta materia, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, volviera a amenazar con una intervención en el país.

«Nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2.500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas (…) Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

El miércoles Trump volvió a amenazar con intervenir en México al asegurar que si las autoridades mexicanas «no hacen su trabajo» en la lucha contra el narcotráfico, Washington lo hará.

EFE