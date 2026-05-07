sábado, mayo 9, 2026
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Chile asegura que el matrimonio holandés fallecido no se contagió de hantavirus en el país

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epaselect epa12931924 Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. EPA/ELTON MONTEIRO (MaxPPP TagID: epalivenine046262.jpg) [Photo via MaxPPP]
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SANTIAGO DE CHILE.-El Gobierno de Chile aseguró este jueves que las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, un matrimonio de holandeses que estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse y días después falleció, no se contagiaron en tierras chilenas.

Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, indicó este jueves el Ministerio de Salud en una declaración pública.

La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina y la responsable del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió el 1 de abril desde Ushuaia.

EFE

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