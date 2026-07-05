OCHA coordina asistencia en tres campamentos de La Guaira y evalúa necesidades tras la emergencia

CARACAS.– La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) está desplegada en Venezuela para dar respuesta rápida a la emergencia generada tras los terremotos.

Veronique Durroux, portavoz del organismo, informó que están operativos tres campamentos transitorios en La Guaira para centralizar la ayuda humanitaria de mayor envergadura: el Polideportivo Vargas, el estadio César Nieves y el estadio de Playa Grande. En estos puntos se brinda asistencia integral en materia de salud, seguridad alimentaria y protección especializada para mujeres y niños.

Monitoreo de desplazados y despliegue médico

La OCHA alertó sobre un incremento en la movilización de personas afectadas que están abandonando las zonas afectadas para trasladarse hacia estados que no sufrieron el impacto directo, tales como Zulia, Táchira y Delta Amacuro. El organismo monitorea estos flujos migratorios internos para determinar el tipo de apoyo que requerirán las familias en sus comunidades de acogida.

Asimismo, durante un contacto telefónico en Unión Radio con ndreína Nejdme y Unai Amenába, Durroux destacó que las autoridades locales han coordinado la ubicación estratégica de casi 20 equipos médicos de emergencia, desplegados con el fin de identificar y atender con rapidez a la población herida.

Unión Radio